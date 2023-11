Il governo della Norvegia ha un problema con le norme europee sull’energia

Il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store, del Partito Laburista, e il ministro delle Finanze Trygve Slagsvold Vedum, del Partito di Centro (PA/Ole Berg-Rusten)della possibilità di approvare a livello nazionale il quarto pacchetto di norme europee sull’energia.

La Norvegia non fa parte dell’Unione Europea, e quindi non è formalmente rappresentata nelle istituzioni e non prende parte ai processi decisionali. Anche a causa della sua posizione geografica ha però forti legami economici e commerciali con i paesi dell’Unione: per esempioche garantisce la libera circolazione di merci, servizi, persone e capitali tra tutti i 27 paesi dell’Unione più Svizzera, Islanda e Liechtenstein, oltre alla Norvegia.

Il governo si sta ora dividendo riguardo al quarto pacchetto di norme europee sull’energia, chiamato “Energia pulita per tutti gli europei” (“”). Fu proposto dalla Commissione Europea nel 2016 e adottato definitivamente nel 2019 con l’obiettivo di limitare l’uso di combustibili fossili e favorire la transizione verso fonti di energia sostenibili.

A partire dall’invasione russa dell’Ucraina, nel febbraio del 2022, l’importanza delle esportazioni energetiche della Norvegia verso i paesi europeia sostituirsi almeno parzialmente alla Russia per quanto riguarda le forniture di gas e petrolio. Nei primi cinque mesi del 2023 il 50 per cento del gas importato dai paesi europeidalla Norvegia, che quindi è diventato il loro principale fornitore.

