Il governo chiude il testo della legge di bilancio ma le opposizioni promettono battaglia

assicura che il testo della legge di bilancio è chiuso, "abbiamo lavorato tra questa notte e questa mattina". "Non abbiamo ancora chiuso la legge di bilancio.

"Gli emendamenti saranno presentati: non c'è nulla di male, non si tratta di sabotare la manovra", dice l'azzurro Giorgio Mulè. "È indispensabile che in Parlamento arrivi un buon testo che non aumenti la pressione", ha rimarcato Tajani. Sottolineando che "tutto cio' è indispensabile per votare" il testo "senza emendamenti, in tempi rapidi e rassicurare i mercati".

Per la legge di bilancio si preannuncia un clima di fuoco tra maggioranza e opposizione, "da metà novembre" si comincerà a ballare, afferma un 'big' del Nazareno.che contiene, oltre alla proroga delle misure sulle bollette, fondi per gli enti territoriali. Anche perchè il tam tam in Transatlantico è che non ci saranno spazi per le richieste dei parlamentari. Si era parlato di un 'tesoretto' di 400 milioni.

"Potrebbero 'scenderè a 100", osserva una fonte. "Se è così non ci sediamo neanche al tavolo", osserva un altro esponente dem. Ma sul 'timing' dell'approdo della legge di bilancio in Parlamento nell'esecutivo si rimarca come si tratta di polemiche pretestuose: è- il 'refrain' - in passato, soprattutto con i governi Conte, che si sono sforati i tempi.

"Con il numero di voti più basso dall'inizio della legislatura", hanno sottolineato dal Pd. Assenze tra i banchi del governo e della"Per poco non siamo riusciti a far mancare il numero legale", osserva un pentastellato che fa notare come mancassero diversi esponenti di Forza Italia.

