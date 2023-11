Il governo britannico giudica illegale il piano di mandare migranti in Ruanda

Il piano del governo britannico di mandare alcuni migranti in Ruanda è stato giudicato illegale dalla Corte Suprema del Regno Unito. Una decisione, presa all’unanimità, che rappresenta un colpo pesantissimo per Rishi Sunak: il controverso programma era il punto centrale delle politiche migratorie del governo, nonché della promessa del premier di fermare gli sbarchi sulle coste del Paese.

Sunak ha usato parole dure, ma giura di andare avanti, anzi rilancia: ha annunciato una legge di emergenza per dichiarare il Ruanda un Paese sicuro. E si dice pronto, se necessario, a modificare le leggi interne o i rapporti internazionali. «Non permetterò che un tribunale straniero blocchi questi voli», dice. La decisione della corte arriva dopo battaglie legali durate 18 mesi, con il primo volo per il Ruanda bloccato poco prima della partenza, e associazioni umanitarie schierate contro una proposta brandita come inumana e immoral

SOLE24ORE: Offensiva militare nel Myanmar si sposta verso l'ovest del PaeseL'offensiva militare contro la giunta nel Myanmar si sta dilagando verso l'ovest del Paese, nelle aree montagnose che separano l'ex Birmania dall'India. Le truppe ribelli avrebbero già conquistato due postazioni sulla frontiera, mentre soldati birmani hanno cercato rifugio in India per evitare rappresaglie.

HUFFPOSTITALİA: Fausto Bertinotti: lo sciopero è un regalo per il paeseFausto Bertinotti commenta il regalo di Matteo Salvini a Maurizio Landini, convocando uno sciopero su una piattaforma fragile. Bertinotti sostiene che la proclamazione dello sciopero è un vero regalo per il paese, considerando la precaria condizione del lavoro dipendente in Italia, in particolare per la questione salariale.

FATTOQUOTİDİANO: Sciopero, dopo la precettazione Salvini all’attacco dei sindacati: “Il Paese deve correre, non…Al quarto giorno di scontro con i sindacati e dopo la precettazione ordinata contro la mobilitazione dei trasporti promossa da Cgil e Uil per il prossimo 17 novembre, Matteo Salvini torna ad attaccare i sindacati. Lo fa davanti alla platea di Federmanager, riunita in assemblea annuale a Roma.

