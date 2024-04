Il giovane talento del Real Madrid cerca un prestito per avere più spazio di gioco

lo ha pagato 20 milioni di euro in estate, però Carlo Ancelotti lo ha impiegato davvero poco, per la precisione solo 98 minuti. Il talentuoso giocatore offensivo ha dimostrato le sue qualità, ma il suo livello per il tecnico è inferiore a quello richiesto o quantomeno a quello dei compagni di squadra.

La società spagnola gli chiede pazienza, lui ha fatto presente la sua insoddisfazione, ma non ha comunicato niente alle Merengues. Lo farà solamente a fine stagione: non vuole distogliere l'attenzione dal campo. Il Real Madrid apre all'ipotesi di un addio a titolo temporaneo, nella speranza che Arda Guler, che sarà convocato per l'Europeo dalla Turchia, possa crescere come successo a Brahim Diaz nel Milan.

Gasperini opzione forte per la panchina del Napoli, l'Atalanta lo lascerà andare? Juve, quale futuro? È Giuntoli a dover uscire allo scoperto. Inter, segnali di futuro da Inzaghi e Marotta."Non ci saranno problemi a continuare insieme"La Fiorentina sbatte su se stessa prima che sul Genoa.

