Il giovane bomber milanista Camarda: 'Ronaldo il Fenomeno è sempre stato il mio idolo'

, attaccante sul quale c'è grande attenzione ed hype, classe 2008 attualmente impegnato sotto età con la Primavera del Milan ma sul quale si stanno già iniziando a posare molti occhi addosso. Ecco le dichiarazioni del giovane bomber: “Premesso che se segno il merito è del lavoro di squadra, se pensi di fare il calciatore devi essere abituato a questo”.

Frequenta il secondo anno del Liceo Linguistico, “perché i miei genitori danno molta importanza alla scuola e non devo puntare tutto sul calcio”, ci tiene a sottolineare. La materia preferita? “Inglese. Ma anche Educazione Fisica”.

Mercoledì, allo stadio ‘Valentino Mazzola’ di Santarcangelo di Romagna, ha esordito in una competizione ufficiale UEFA per Nazionali: era la prima sfida in calendario per la Nazionale italiana Under 17 in questo primo turno di qualificazione agli Europei di categoria. Il successo per 4-0 contro San Marino ha portato anche la sua firma: “Indossare la maglia della Nazionale è sempre un onore; è bellissimo sentire l’inno e farlo insieme ai tuoi compagni”. headtopics.com

La vittoria è arrivata al termine di una gara che ha rispecchiato le previsioni della vigilia, con un netto dominio azzurro sul piano del gioco e le difficoltà di scardinare una retroguardia avversaria molto bassa e chiusa: “Il mister – aggiunge Camarda – ci aveva anticipato che poteva essere complicato e che noi dovevamo finalizzare bene. Il rischio in queste occasioni è di sottovalutare l’avversario; ma noi siamo stati bravi ad approcciare al meglio la partita.

E guardando agli attaccanti, a chi si ispira Francesco Camarda? “Il mio idolo è sempre stato Ronaldo, il Fenomeno. Anche mio papà era un grande appassionato del brasiliano; mi piace guardare video con le sue giocate e i suoi movimenti. Tra i giocatori di oggi mi piace molto Benzema”.Caos scommesse, i legali di Zaniolo:"Mai scommesso sul calcio. headtopics.com

Leggi di più:

TuttoMercatoWeb »

Sorrentino: ‘Milan, quando lasci Mbappè uno contro uno con la squadra lunga diventa difficile’Stefano Sorrentino commenta su Infinity la debacle del Milan contro il PSG: "Ci si aspettava di più da Leao, da Theo o da Giroud. Quando c’è una squadra lunga e lasci Mbappe uno Leggi di più ⮕

Gonna lunga di pelle + stivali: come indossarli come Gigi HadidIl segreto per indossare in modo impeccabile gonna lunga di pelle e stivali? Ce lo svela Gigi Hadid. Get the look! Leggi di più ⮕

Il post su Onana lo mette nei guai: lunga squalifica, c’è il precedenteCalciomercato e altro Leggi di più ⮕

Damiano David come Elvis, fenomeno della moda corteggiato da tutti i brandI Måneskin sono gli influencer che tutti cercano. Ma sono loro stessi con le loro interpretazioni e intemperanze a lanciare le tendenze Leggi di più ⮕

Alla scoperta del Cukaricki, avversario della Fiorentina: il vero fenomeno è in dirigenzaQuesta sera la Fiorentina chiuderà le partite d'andata del suo girone di Conference League, alla caccia della prima vittoria dopo i due pareggi con cui ha cominciato il suo cammino nel raggruppamento Leggi di più ⮕

- Onana si fa perdonare, Fermin Lopez astro nascente, Mbappé fenomeno: la top 11 della 3ª giornataCHAMPIONS LEAGUE - Ecco i migliori 11 della terza giornata della fase a gironi. Calhanoglu sempre più pilastro dell'Inter: regala tre punti contro il Salisburgo. Kvara protagonista a Berlino. Gimenez distrugge la difesa della Lazio, Mbappé è imprendibile. Brillano Zaire-Emery (2006 del PSG) e Fermin (2003 del Barça): il futuro è nelle loro mani. Leggi di più ⮕