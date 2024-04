Il giorno dopo la vittoria storica di Chioggia

"Il giorno dopo ti godi ancora di più la vittoria, realizzi tutto quello che hai fatto non solo nell'ultima giornata, ma in tutto il percorso: è come se si vedesse il film della stagione. E aver ritrovato la Serie C dopo quasi 50 anni è qualcosa di storico, bellissimo. Soprattutto in un posto come Chioggia , dove il calcio è ancora un vero punto di unione.

"Sicuramente il girone di andata ci ha dato grande consapevolezza, abbiamo chiuso +12 dal secondo posto e vinto contro il Treviso... li abbiamo capito che era l'anno giusto. E questo forse, ma inconsciamente, ci ha fatto un po' rilassare, tanto che tra gennaio e metà marzo abbiamo avuto una piccola flessione. Però non ci siamo mai disuniti, e ci sono state un paio di gara, su tutte quella vinta contro il Campodarsego, una partita sporca, che ci hanno dato grande forza.

"Union è il nome della squadra. E ha rappresentato perfettamente quello che siamo: un gruppo unito e coesione dentro e fuori dal campo, aspetto questo fondamentale. So che è un concetto detto e ridetto nel calcio, una sorta di frase fatta, ma in realtà è vera. Forse non abbiamo espresso un gioco sempre bellissimo, ma reso difficile la vita a tutti. Qua si sta bene".

"A livello personale non posso che dire altro che dire che la mia è stata una stagione super positiva, il gol di ieri un'emozione incredibile, così come l'assist per 2-1: una giornata da incorniciare. Ma non dimentico neppure la doppietta con il Bassano davanti alla mia famiglia e alla mia ragazza. A 31 anni, in questa stagione, sono cresciuto sotto tanti punti vista".

