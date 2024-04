Il giorno della verità per gli incentivi auto in Italia

Il giorno della verità. E’ il momento della chiarezza al ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato da Adolfo Urso, i tavoli sugli stabilimenti di Stellantis. È anche il giorno in cui verranno diffusi i dati sulle vendite di auto a marzo in Italia con le case automobilistiche che aspettano ancora gli ecobonus del governo fino a 13.500 euro per un ammontare complessivo di 950 milioni.

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti hadato il via libera, ma manca ancora il passaggio a Palazzo Chigi. Poi ci saranno le verifiche della Corte dei Conti che avrà al massimo un mese di tempo per i suoi controlli. È quindi presumibile che gli incentivi non siano concretamente disponibili fino a maggio. Il primo incontro dal ministro Urso quello sulla fabbrica di Melfi al quale non ha partecipato Stellantis per la «policy aziendale legata agli incontri nel periodo di campagna elettorale», si è appena conclus

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Corriere / 🏆 2. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Tavoli sulle fabbriche di Stellantis al ministero delle Imprese e del Made in ItalyPartono oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato da Adolfo Urso, i tavoli sugli stabilimenti di Stellantis. Il ministro Urso ha sottolineato l'importanza di adattare il piano industriale dell'azienda alle aspettative del sistema Italia.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Pnrr Italia, ora c’è un fondo alternativo che compra i crediti delle impreseÈ l’Instant Italian Pa che oltre ai crediti Pnrr delle imprese investirà anche nelle cartolarizzazioni sociali per il 30% del proprio portafoglio

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Imprese, Urso: '13 mld per innovazione e digitale in Italia'Le parole del ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine del Annual Meeting dell’Advisory Board Investitori Esteri (Abie) di Confindustria presso la Luiss.

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Italia-Francia, non sempre la politica aiuta le impreseLa volontà di dirigere l’economia blocca la creazione e lo sviluppo di grandi campioni europei, mentre non mancano i risultati positivi se progetti…

Fonte: repubblica - 🏆 32. / 53 Leggi di più »

Made in Italy, Dorabruschi: rinasce brand iconico della cosmetica e punta a nuovi mercatiGrazie a due imprenditori che hanno creduto nel marchio riportando in auge la storica azienda

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

La cosmesi made in Italy sempre più sostenibileStrategie e regole UE al congresso Cosmetica Italia a Cosmoprof (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »