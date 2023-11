Il giallo del tifoso trovato morto fuori dallo stadio Maradona dopo Napoli-Milan

Nella notte tra domenica e lunedì un uomo è stato trovato senza vita nei pressi nel sottopasso Claudio che porta alla interno dello stadio Maradona a Napoli. In base a una prima ipotesi riportata da NapoliToday, potrebbe aver tentato di scavalcare la struttura non avendo il biglietto per la partita per l'attesissimo match Napoli-Milan e sarebbe precipitato nel vuoto per quasi venti metri.

Non ci sono, al momento, certezze. Sul posto sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine e della sezione scientifica della polizia. La segnalazione è arrivata alla fine della partita dopo che qualcuno, passando, ha visto il corpo.

