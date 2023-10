Il Genoa va con Gudmundsson, Salernitana battuta per 1-0

nel primo tempo, dopo i due pali colpiti da Badelj e Retegui. Nel finale anche i campani colpiscono una traversa con Mazzocchi. Si tratta di un successo molto pesante per la squadra di Gilardino in uno scontro diretto per la salvezza: i rossoblu salgono a 11 punti e si portano momentaneamente a +5 sulla zona retrocessione, mentre gli uomini di Pippo Inzaghi restano al penultimo posto a quota 4.

Lo stesso legno dice di no anche a Retegui una volta superato il quarto d’ora di gioco, con l’italo argentino che si dispera dopo una splendida conclusione di mancino. Il Grifone continua a fare ampiamente la partita e al 35’ passa meritatamente in vantaggio con Gudmundsson, che dribbla Gyomber e con un destro incrociato dal limite firma l’1-0.: Sabelli scappa a destra e si presenta quasi a tu per tu con Ochoa, ancora una volta fenomenale nel tenere a galla i suoi.

Un gol di Oudin a 6 minuti dal 90' porta i Salentini al miglior inizio di campionato della loro storia

Agi Agenzia Italia

