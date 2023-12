Il generale Vannacci trasferito a Roma

Roberto Vannacci, il generale dell'Esercito diventato famoso per il controverso libro 'Il mondo al contrario' è stato trasferito a Roma dove nei prossimi giorni assumerà l'incarico di capo di stato maggiore del comando delle forze operative terrestri-comando operativo esercito.

È quanto riferisce il sito La Gazzetta di Lucca, città nel cui provincia, a Viareggio, vive il militare finito quest'estate alla ribalta delle cronache e delle polemiche per quanto scritto nel suo libro 'Il mondo al contrario'. Proprio in seguito all'uscita del volume Vannacci, che riportava riferimenti a gay e immigrati che avevano scatenato forti polemiche, era stato avvicendato dal comando dell'Istituto geografico militare, incarico che aveva assunto a giugno scorso. Ora, a quel che risulta consultando il sito web dell'Esercito, l'Istituto geografico militare dipende dal nuovo comando in cui lavorerà a Vannacc





Vannacci presenta il suo libro alle Terme dei Papi di Viterbo, Arcigay: «Evento dannoso»Il libro di Roberto Vannacci verrà presentato nella giornata di oggi alle Terme dei Papi....

Il vannaccismo in crisi: Vannacci querela BersaniRoberto Vannacci, l'ideologo del vannaccismo, ha sporto querela per diffamazione contro Pierluigi Bersani dopo una battuta pronunciata alla festa dell'Unità di Ravenna. La Verità e Mario Giordano lo criticano, dividendo i suoi sostenitori.

Prostitute uccise a Roma: il serial killer del quartiere Prati rinviato a giudizio a RomaIl processo a Giandavide De Pau, autista del boss Michele Senese, inizierà il 22 febbraio prossimo nell'aula Bunker di Rebibbia

Gaza, l'esercito israeliano pubblica filmati delle operazioni di terra nella StrisciaNel 30esimo giorno di guerra tra Israele e Hamas (ANSA)

Esercito israeliano distrugge deposito armi delle forze navali di HamasLe Forze di difesa israeliane (Idf) hanno distrutto armi ed equipaggiamenti delle forze navali di Hamas trovate nel campo al-Shati di Gaza City. Nel deposito di armi vi era attrezzatura subacquea, armi da fuoco e ordigni esplosivi. L’Idf aggiunge inoltre che i paracadutisti israeliani hanno anche individuato depositi di armi ed esplosivi nel nord della Striscia di Gaza durante la notte a seguito di uno scontro a fuoco con i miliziani di Hamas.

Esercito Israele: 'Conquistata nella notte roccaforte Hamas'L'esercito israeliano sta completando l'accerchiamento della città di Gaza e infiltrando le forze speciali per stanare i miliziani di Hamas. L'operazione di terra che ha lo scopo di dividere la Striscia in due, viene supportata dalle attivitàʼdi artiglieria e aerea che continuano a bombardare siti e basi dei miliziani.

