Il gas parte in marginale rialzo a 48 euro al Megawattora

Prezzo del gas stabile in avvio di seduta sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a dicembre cresce dello 0,9% a 48,2 euro al Megawattora.

Il prezzo del gas chiude in deciso calo a 48 euro al megawattora, confermandosi sui livelli di metà di ottobre. I Ttf ad Amsterdam a fine giornata segnano un -9,48%.

L'impennata delle quotazioni a metà ottobre ha portato il prezzo medio a 48 euro al megawattora in Europa: è il terzo rialzo consecutivo a partire da agosto

I prezzi europei del gas naturale sono in contrazione per il secondo giorno consecutivo. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i Ttf cedono il 2,5% e viaggiano sui minimi di giornata a quota 46,8 euro al megawattora.

Tenaris tra le migliori, analisti alzano obiettivo prezzo. Valutazione confermata a 'neutral', target price sale da 15 a 16 euro. L'attenzione degli analisti è già puntata sui conti del terzo trimestre e sull'evoluzione dei margini

