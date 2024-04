Il game-show delle parole e dei loro legami su Rai 1

Su Rai 1, il game-show delle parole e dei loro legami, format intramontabile che giorno dopo giorno continua a mietere strepitosi successi in termini di share. La puntata in questione è quella di mercoledì 3 aprile., gioco in cui si sfidano tre concorrenti: scelgono l'argomento della domanda, dunque scoprono l'importo che potrebbero incassare in caso di risposta corretta e si trovano a scegliere tra un determinato numero di opzioni per fornire la loro soluzione.una delle più surreali che si siano mai viste nella storia del programmain foto perché un hacker potrebbe usarlo per rubarci le impronte?". Due le possibili soluzioni: "Mano sul cuore" e "simbolo della vittoria", ovvero - quest'ultimo, indice e medio posti a "v" in "favor di telecamera". Dario senza nemmeno rifletterci troppo, propende per la seconda, "simbolo della vittoria"

