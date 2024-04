Il G7 ribadisce la necessità di dialogo per la situazione Iran-Israele

Nella riunione di ieri del G7 “si è ribadita la necessità di fare tutti la nostra parte per dialogare con tutti gli attori interessati e far passare messaggi di responsabilità”, ha aggiunto la presidente del Consiglio ribadendo la “per l’attacco iraniano contro Israele ”. “Credo però sia molto importante una de-escalation, perché una escalation nel conflitto all’interno di quella regione tutti ci rendiamo conto che potrebbe avere conseguenze molto significative”.

Le indagini, coordinate dall'aggiunta di Milano Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo, restituiscono come l'uomo, già a partire dal dicembre 2022, abbia svolto ricerche via internet sugli effetti del veleno per topi, veleno fatto ingerire per mesi all'inconsapevole vittima e in tale quantità da raggiungere anche il feto.

Sono 253 le persone prese in ostaggio in Israele durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre. Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Israele ritiene che a Gaza ci siano ancora 132 ostaggi, di cui 105 vivi e 27 morti. Gli altri ostaggi sono stati rilasciati o liberati.

Eliminare i leader di Hamas nell'enclave palestinese è uno degli obiettivi più importanti della rappresaglia che sta conducendo Israele per l'attacco subito il 7 ottobre. Si ritiene che i leader di Hamas siano perlopiù nascosti nella fitta rete di tunnel costruita nella Striscia di Gaza e questo rappresenta una grande sfida per le forze armate israeliane. L'obiettivo numero uno è Yehya al-Sinwar, capo di Hamas nella Striscia di Gaza.

"Il Pakistan si riserva il diritto di rispondere a questo atto illegale e la responsabilità delle conseguenze ricadrà direttamente sull'Iran", ha affermato la portavoce durante un punto stampa, precisando che le autorità pakistane hanno"trasmesso questo messaggio al governo iraniano". Baloch ha aggiunto anche che Islamabad ha sospeso tutte le visite ad alto livello in corso o previste tra Pakistan e Iran.

G7 Iran Israele Dialogo Escalation

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



fattoquotidiano / 🏆 45. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

L'Iran attacca Israele, oltre 300 missili e droni lanciati nella notte: allerta ai massimi livelliOltre 300 droni e missili sono stati lanciati la notte scorsa dall'Iran verso Israele e la risposta di Netanyahu potrebbe allargare il conflitto.

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

L'Iran ha attaccato Israele nella notteTeheran ha lanciato 300 droni e missili (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

L'Iran ha attaccato Israele nella notteTeheran ha lanciato 300 droni e missili contro Israele (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

I vecchi br arruolati nella lotta anti-IsraeleLa Digos e i servizi denuciano 'pericolosi legami tra ex terroristi e movimenti pro-Palestina'

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Quasi 1700 docenti chiedono la sospensione del bando per la cooperazione Italia-Israele nella ricerca scientificaQuasi 1700 docenti hanno firmato una lettera aperta al ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale chiedendo la sospensione del bando per la cooperazione tra istituzioni italiane e israeliane nella ricerca scientifica. Gli scienziati e i ricercatori lamentano che i bombardamenti della popolazione civile non hanno nulla a che fare con la ricerca scientifica.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Anche l’Irlanda si unisce al Sudafrica nella causa per genocidio a IsraeleAnche l’Irlanda sosterrà la causa intentata dal Sudafrica alla Corte di Giustizia Internazionale che dovrà stabilire se da parte di Israele siano in corso o ci siano state violazioni della Convenzione sul genocidio nei confronti della popolazione palestinese.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »