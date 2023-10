Il fratello di Saman accusa i familiari, ma le sue parole sono inutilizzabili

'. Tutto quello che il fratello minore della ragazza uccisa nella primavera del 2021 aveva messo a verbale finora non vale più perché avrebbe dovuto essere ascoltato alla presenza di un avvocato.

"precisi indizi di correità che avrebbero dovuto portare alla sua iscrizione nel registro degli indagatie da due successivi confronti col pm dei Minori. di essere quantomeno a conoscenza di quello che i genitori, lo zio e i due cugini, tutti imputati, stavano per fare allo scopo di punire la sorella

e coperto dal paravento come previsto dalle modalità protette che gli devono essere riservate per le pressioni ricevute dai familiari sulla sua testimonianza, documentate da alcune intercettazioni. Nel primo caso, renderebbe 'felici' i parenti che lo incalzano, nel secondo potrebbe scontentarli. In entrambe le situazioni rischia di dare ulteriori elementi alla Procura per i Minori per indagarlo alimentando l'ambivalenza della sua figura. Teste dell'accusa, minacciato dai parenti e accusato di avere dato un contributo all'omicidio. Di certo era un ragazzo di 16 anni finito in un cratere pronto a esplodere, con pochi strumenti per mettersi al riparo. headtopics.com

Leggi di più:

Agi Agenzia Italia »

Saman Abbas, il fratello oggi in aula per il processoI titoli di Sky TG24 del 27 ottobre, edizione delle 8 Leggi di più ⮕

Saman Abbas, tutte le dichiarazioni fatte dal ragazzo «sono inutilizzabili, andava indagato»Nuovo capitolo dell'inchiesta sulla morte di Saman. Sulla base degli elementi raccolti, il... Leggi di più ⮕

Femminicidio di Saman Abbas, inutilizzabili le dichiarazioni fatte finora dal fratello: “Andava…Le dichiarazioni fatte finora dal fratello di Saman Abbas, principale accusatore dei familiari per il femminicidio della sorella, sono inutilizzabili. A stabilirlo, a sorpresa, è stata la Corte d’assiste di Reggio Emilia, dove si sta svolgendo il processo per il femminicidio della 18enne uccisa dopo essersi opposta a un matrimonio forzato. Leggi di più ⮕

Saman Abbas, tutte le dichiarazioni fatte dal fratello «sono inutilizzabili, andava indagato»Nuovo capitolo dell'inchiesta sulla morte di Saman. Sulla base degli elementi raccolti, il... Leggi di più ⮕

Femminicidio Saman Abbas, i giudici sul fratello testimone: “Andava indagato”Il fratello di Saman Abbas e teste chiave nel processo in cui sono imputati i genitori, uno zio e due cugini, andava indagato nell’ambito del procedimento per l’omicidio della sorella. Anche per “assicurargli le garanzie” previste dalla legge. Il giovane A.H. Leggi di più ⮕

Femminicidio Saman Abbas, i giudici sul fratello testimone: “Andava indagato”Il fratello di Saman Abbas e teste chiave nel processo in cui sono imputati i genitori, uno zio e due cugini, andava indagato nell’ambito dell’inchiesta sulla scomparsa e morte della sorella. Anche per “assicurargli le garanzie” previste dalla legge. Il giovane A.H. Leggi di più ⮕