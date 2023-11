Il fotografo italiano Mario Brenna critica la rappresentazione di The Crown di Diana e Dodi

Mario Brenna , il fotografo italiano che ha fatto una piccola fortuna dopo aver scattato le foto della principessa Diana e di Dodi Fayed abbracciati su uno yacht, afferma che la stagione finale di The Crown sbaglia tutto. In quella che Brenna dichiara essere la sua prima intervista a un giornale in lingua inglese, il paparazzo dice al New York Times via e-mail che la rappresentazione di The Crown di come ha immortalato Diana e Dodi è «assurda e completamente inventata».

Il secondo episodio della sesta stagione di The Crown , 'Two Photographs', segue l'impegno profuso da Brenna (interpretato da Enzo Cilenti) per catturare lo scatto di Diana (Elizabeth Debicki) e Dodi (Khalid Abdalla) sul loro yacht ancorato nel Mediterraneo nell'estate del 1997. Secondo la ricostruzione di The Crown , il padre di Dodi , Mohamed Al Fayed (Salim Daw), pare abbia fatto in modo che Brenna scattasse le foto della Principessa Diana e di Dodi sul suo yacht, lo Jonikal, nella speranza che le fotografie di Brenna della coppia rendessero la loro nascente relazione pubblic





Leggi di più: VANİTYFAİRIT » Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.

:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

LİBERO_OFFİCİAL: Mario Giuliacci, weekend da incubo sull'Italia: ecco chi si salvaIl weekend che arriverà sarà pittosto instabile. Secondo le previsioni, la fase di caldo estivo che ha accompagnato questo inizio di s...

Fonte: Libero_official | Leggi di più »

LİBERO_OFFİCİAL: Mario Giordano, 'un disegno politico per affossare Meloni': il sospettoSullo scontro Meloni-Gentiloni si sofferma anche Mario Giordano , ospite di Stasera Italia nella puntata di lunedì 11 settembre. Qui il cond...

Fonte: Libero_official | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Cagliari, Pavoletti vince il Premio Gentleman Pier Mario Morosini per la Serie B della scorsa stagioneLeonardo Pavoletti ha vinto il Premio Gentleman Pier Mario Morosini, organizzato con l'aiuto della Lega di Serie B e del suo presidente Mauro Balata..

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

LİBERO_OFFİCİAL: Giorgia Meloni, Mario Sechi: il vertice e quella profezia che rivela tante coseAl G20 in India la dichiarazione finale non fa altro che confermare le spaccature sulla guerra in Ucraina: secondo Mario Sechi , niente è riso...

Fonte: Libero_official | Leggi di più »

LİBERO_OFFİCİAL: Mario Draghi, Luigi Bisignani: 'Lui il super-jolly di Matteo Renzi'Come ogni domenica, ecco che Luigi Bisignani snocciola informazioni privilegiate sugli scenari politici e di palazzo. Lo fa su Il Tempo , con il su...

Fonte: Libero_official | Leggi di più »

VANİTYFAİRIT: Mabos: la Calabria, i migranti, la poesia e le foto di Mario GiacomelliDal 10 settembre al Museo d'Arte del Bosco della Sila 25 fotografie scattate da Mario Giacomelli nella Calabria degli anni '80, su ispirazione della poesia Il Canto dei nuovi migranti di Franco Costabile. I migranti di allora non così diversi da quelli di oggi

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più »