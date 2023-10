Il fondo Merlyn presenta un piano per Tim alternativo a quello di Kkr

e candida Stefano Siragusa, l’ex responsabile Network Operations &Wholesale Officer uscito ad agosto dal gruppo. Il piano, scrive il fondo al cda, prevede il mantenimento della rete “saldamente in mani italiane”, la creazione di una rete unica con Open Fiber con Cdp come azionista di riferimento e la ristrutturazione, scorporo e vendita di e Tim Consumer e del Brasile, ritenuto “non strategico”.

