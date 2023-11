Il fondatore dell'associazione Rousseau critica il Movimento 5 Stelle

Il fondatore dell'associazione Rousseau all'Adnkronos:"Dispiaciuto di quello che è diventato oggi il Movimento 5 Stelle"Io sono dispiaciuto di quello che è diventato oggi il Movimento 5 Stelle , perché non c’è più una partecipazione dal basso e quella che c’è è di facciata".

Non usa giri di parole Davide Casaleggio per commentare con l'Adnkronos i lineamenti assunti dalla creatura politica ideata dal padre Gianroberto e dei principi di base che hanno subito diversi cambiamenti nel corso degli anni. Il fondatore dell'associazione Rousseau e socio fondatore del progetto Camelot interviene all'indomani del 'mea culpa' politico fatto da Beppe Grillo in tv. "Ieri era il compleanno dei miei bimbi e l'ho visto in seconda battuta - ammette Casaleggio -. Ho ascoltato quello che è stato detto, posso dire che l'approvazione verso una gestione precedente è sempre apprezzata

:

İLMESSAGGEROİT: Ballando con le stelle, lite tra Mammucari e Lucarelli: «Vieni qui e dammi un abbraccio»«Dopo 25 anni che non ci vedevamo, lei mi ha detto: 'Preferivo non incontrarti prima...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Pan di stelle e Disney per la prima volta insieme per un Natale di stelle, magia e desideriQuest'anno il Natale sarà ancora più magico grazie alla speciale...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Scontro tra i giudici e Lambertucci a 'Ballando con le stelle' a causa della dietaSi accende lo scontro tra i giudici e Lambertucci a 'Ballando con le stelle', la...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Ballando con le stelle, Perego bacia Mariotto: ecco cosa è successoIl bacio a stampo di Paola Perego a Guillermo Mariotto scatena i commenti della giuria di ballando...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Ballando con le stelle, Ricky Tognazzi e Tove Villfor sono i primi eliminatiRicky Tognazzi, in coppia con Tove Villfor sono il primo duo a dover abbandonare la competizione...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: L'omaggio delle stelle al leone di LadispoliAnche le stelle rendono omaggio al leone di Ladispoli, divenuto famoso per aver eluso la sorveglianza del circo in cui si trovava nel pomeriggio di sabato 11 novembre e aver vagabondato per la città: il Gruppo Astrofili di Palidoro (Fiumicino) ha infatti deciso di dare il nome di Ladispoli a un ammasso di stelle che trova posto proprio all'interno...

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »