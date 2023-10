Il Flatiron di New York diventa palazzo residenziale

Il Flatiron diventa palazzo residenziale: l'iconico edificio di Manhattan a forma da ferro da stiro che dalla nascita ha ospitato solo uffici sara' convertito in appartamenti di lusso. Lo hanno annunciato i proprietari. La proposta punta a riportare in vita il primo grattacielo nella storia di New York, deserto da quando, prima della pandemia, la casa editrice Macmillan aveva rinunciato a occuparlo.

Ancora indefinito il numero degli appartamenti; secondo un progetto preliminare potrebbero essere una quarantina.

Italia Notizie

Leggi di più:

Agenzia_Ansa »

New York, il grattacielo Flatiron Building diventerà un condominioI titoli di Sky TG24 del 27 ottobre, edizione delle 8 Leggi di più ⮕

Nba: i Boston Celtics sbancano New York con PorzingisOltre ai 34 di Tatum, ai Celtics servono i 30 del lettone Porzingis per sbancare 104-108 il Garden di New York. (ANSA) Leggi di più ⮕

Basket:Nba; i Boston Celtics sbancano New York con PorzingisOltre ai 34 di Tatum, ai Celtics servono i 30 del lettone Porzingis per sbancare 104-108 il Garden di New York. (ANSA) Leggi di più ⮕

Taylor Swift con le amiche a New York, il beauty look è retrò e coloratoUna bionda ginger (e boccolosa) si aggira per la Grande Mela e attira tutti i paparazzi. E' la donna dei record Taylor Swift che, complici le uscite serali con le amiche, regala ancora una volta splendide ispirazioni di trucco e capelli. Con un certo profumo di Halloween. Leggi di più ⮕

Il New York Times riassume il giornalista dei post filo nazisti: la firma ricomparsa da GazaScoppia il caso di Soliman Hijjy licenziato dal giornale americano l’anno scorso per i suoi post che inneggiavano al nazismo ora è ricomparso per coprire la guerra Leggi di più ⮕

Il New York Times riassume il giornalista dei post filo-nazisti come inviato a GazaSoliman Hijjy era stato allontanato dal giornale americano l’anno scorso per i post che inneggiavano a Hitler. Ora è tornato a raccontare la guerr… Leggi di più ⮕