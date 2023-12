Il finanziamento pubblico ai partiti è tra gli argomenti più impopolari per eccellenza, forse secondo solo alle fette di ananas sulla pizza Margherita e al cappuccino servito a pranzo dai ristoranti delle città d’arte ai turisti stranieri; ma quelli sono oggettivamente dei crimini contro l’umanità.

È una storia che ha radici antiche e segue il progressivo allontanamento tra popolo e istituzioni, un allontanamento figlio della fine delle grandi ideologie e che posa le sue radici nel terreno arido lasciato dalle inchieste giudiziarie che negli anni novanta stravolsero la politica italiana, mettendo fine ai grandi partiti di massa e con loro alla Prima Repubblic





Today_it » / 🏆 12. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Margherita Vicario: il suo Showtime tour e il nuovo singolo 'Magia'Margherita Vicario parla del suo Showtime tour e del nuovo singolo 'Magia' che parla della guerra dal punto di vista di donne e bambini. Inoltre, Margherita Vicario sta per debuttare al cinema come regista.

Fonte: Cosmopolitan_IT - 🏆 21. / 63 Leggi di più »

'Noi siamo leggenda e saremo amici per sempre', Margherita Aresti racconta la sua Viola e gli altriMillie Bobby Brown, 5 curiosità sull'attrice

Fonte: MarieClaire_it - 🏆 28. / 62 Leggi di più »

Parrocchia dem. Castagnetti riunisce tutti i Popolari di area ma si dividono sulla guerraAl convegno promosso dall'ex Margherita ed ex Dc grande partecipazione. Il Pd viene chiamato, “il partito nel quale molti di noi militano”. Schlein mai citata

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Bridgerton 3: c'è la data di uscitaLa terza stagione di Bridgerton arriverà su Netflix in due parti. Lo ha annunciato con un video Lady Whistledown: eccolo

Fonte: Grazia - 🏆 23. / 63 Leggi di più »

Superbonus al 70% nel 2024: cosa cambia e quali sono le altre agevolazioni fiscaliL’Ecobonus per i condomini prevede uno sgravio del 70% e riguarda una spesa massima di 40mila euro per l’isolamento termico delle parti comuni

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

L'Egitto presenta un piano per un cessate il fuoco a GazaL'Egitto ha presentato un piano in tre fasi per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, ma nessuna delle parti ha ancora risposto.

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »