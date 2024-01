Il film di Justine Triet trionfa ai Golden Globe

Il film di Justine Triet ha vinto il Golden Globe come Miglior Film Internazionale e ha ottenuto anche il premio per la migliore sceneggiatura. Questo successo potrebbe indicare una possibile vittoria agli Oscar. Tuttavia, non bisogna sottovalutare la notte degli Oscar, che potrebbe riservare sorprese.





I Golden Globes 2024: le nomination e le speranze per i premiTutto pronto per i Golden Globes 2024 che premiano i migliori show televisivi e i film più amati dell'anno. Le nomination non sono sorprendenti ma le statuette possono regalare emozioni. Speranze per Matteo Garrone, Greta Gerwig, Christopher Nolan, Bradley Cooper e Emma Stone.

I fidanzati “golden retriever”I fidanzati “golden retriever” sono amorevoli e super presenti, ma il rischio è che diventino soffocanti, un po’ noiosi e persino oppressivi. Ecco i campanelli d’allarme di cui tenere conto

L'Atalanta merita, ma questo è l'anno del Bologna: lo dicono i record, Motta ora insidia il MilanHa creato di più l’Atalanta che può prendersela con se stessa per i troppi errori in zona-gol. Ma questo è il momento (un lungo momento) del Bologna che ha vinto lo scontro diretto

Serie A, Inter campione d'inverno: 2-1 al Verona. Ora Sassuolo-Fiorentina: 1-0. LIVELa 19esima giornata di Serie A prosegue oggi con altre 4 sfide. Alle 12.30 i nerazzurri hanno vinto 2-1 contro il Verona e sono campioni d'inverno: Henry ha sbagliato un rigore al 100'. Alle 15 il Frosinone ha perso in casa 3-2 contro il Monza. Alle 18 pareggio 1-1 tra Lecce e Cagliari.

Estrazione dei tagliandi fortunati della Lotteria ItaliaIeri, 6 gennaio 2024, sono stati estratti i tagliandi fortunati della Lotteria Italia. Il primo premio da 5 milioni di euro è stato vinto da un biglietto venduto a Milano. Ecco tutti i dettagli sui premi associati.

