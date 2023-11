Il figlio del premier Netanyahu, Yair, 32 anni se ne resta a Miami: solidarizza con i soldati su Instagram ma…

Molti sono soldati, altri sono riservisti, ma tutti erano in prima linea per difendere Israele. Così Padan non ha esitato un attimo ed è salito su un volo per Tel Aviv per unirsi con altri 360mila riservisti alla difesa dello Stat…

SKYTG24: Israele, polemiche sul figlio di Netanyahu. Ecco chi è YairMentre l’operazione israeliana entra nella sua fase cruciale, si pensa anche a cosa succederà quando l’attacco sarà terminato. Ecco quali sono le ipotesi su cui si ragiona

AGENZIA_ANSA: Raid notturni di Israele su Gaza, fonti palestinesi: 50 morti e molti feritiNetanyahu: 'Nessuna tregua, la guerra entra nella terza fase' (ANSA)

AGI AGENZIA ITALIA: Netanyahu: No a cessate il fuoco, è il momento della guerraAGI/Vista -

SKYTG24: Guerra Israele-Hamas, Gaza sotto assedio: notizie di oggi 31 ottobreNetanyahu: 'No a tregua, c'è un tempo per la guerra'

LASTAMPA: Gilles Kepel: “Se Israele vuole uscire da questa crisi deve prima sbarazzarsi di Netanyahu”Il politologo francese: «Il premier ha diviso la società appoggiandosi sull’estrema destra pro-coloni. In questo modo per salvare la sua carriera politica ha m…

LEGGOIT: Esercito e tank avanzano dentro Gaza City Tre ostaggi in video accusano NetanyahuOra i tank di Israele solo lì, tra le case sventrate alla prima periferia di Gaza. Dal loro...

