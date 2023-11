Il Fentanyl: il farmaco più cliccato e acquistato nel dark web

Nel dark web è il farmaco più cliccato e acquistato. E nella borsa dello sballo ormai domina il mercato al pari della cocaina, soprattutto negli Stati Uniti. Si tratta del Fentanyl l'oppioide sintetico made in Cina che proprio in Usa, solo nel 2022 ha provocato più di centomila morti di overdose. In Italia sempre più inchieste portano alla sbarra spacciatori di Fentanyl.

E al centro del vertice Biden-Xi c’è stata la discussione con la Cina pronta a dare battaglia ai narcotrafficanti del farmaco-droga. Come si assume Il farmaco, perché come farmaco nasce e non come stupefacente, è usato sia in medicina umana che veterinaria come anestetico e analgesico per aiutare nella terapia del dolore e si trova in varie forme: cerotti, liquido da iniettare per vena, pasticche da assumere per via orale e in polvere da inalare come la cocaina. L’Organizzazione mondiale della sanità lo ha inserito nella lista di farmaci essenziali per il trattamento dei tumori in stadio avanzat

