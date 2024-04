Il fallimento del sistema di sharing dei veicoli a Milano

Il sindaco di Milano , Beppe Sala, ha comunicato che i veicoli in sharing - automobili, ciclomotori, biciclette e monopattini che il Comune mette a disposizione dei cittadini a pagamento - costituiscono solo il 4% della circolazione urbana e che non c’è molta speranza che la percentuale salga; casomai diminuirà.

Se il capoluogo lombardo è un po’ l’avanguardia di quello che succede poi nella nazione, significa che questo esperimento di spostamenti eco -sostenibili è fallito; in molte città, addirittura prima di iniziare. Sala ha le sue colpe, come sempre. Ci ha creduto più per moda e a parole che nei fatti, come sempre. Però stavolta ha responsabilità limitate. È la moda, il sentimento dei tempi, la sua grande musa, che ha cambiato direzione e l’ha tradito. Lo sharing, chiamiamolo così per essere moderni, è stato bocciato dalle persone comuni. Sopravvive il suo mito tra gli eco-maniaci, che non sono poi così tanti, visti i mezzi verdi presi in affitto nella capitale degli ambientalist

