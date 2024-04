Il Fabbricante di Lacrime: Niki Passarella, l'amica che vive per gli altri

Non sta mai in silenzio, è un raggio di sole nella vita degli altri, trova sempre un senso anche quando la vita un senso sembra non averlo più: come Billie nel Fabbricante di Lacrime, che nel film (e nel libro) è la migliore amica della protagonista Caterina Ferioli, anche la sua interprete Niki Passarella si considera una persona che vive per gli altri.

Giovane content creator e attrice, quando la chiamo per intervistarla è appena tornata dal Giappone: «È il viaggio che ho regalato alla mia migliore amica per la sua laurea, è stato bellissimo», afferma. Che bello sarebbe avere un'amica così. Ce lo diciamo noi, se lo dice anche Nica, protagonista del film dal 4 aprile su Netflix, nei momenti di difficoltà, fin dai primi tempi in orfanotrofio, dove sono entrambe cresciut

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Cosmopolitan_IT / 🏆 21. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Cosa dobbiamo aspettarci dal Fabbricante di lacrime, il film Netflix tratto dal romanzo di Erin DoomSerie tv e film sulla moda da vedere nel 2024.

Fonte: Cosmopolitan_IT - 🏆 21. / 63 Leggi di più »

10 film da vedere in streaming ad aprile 2024: 'Il Fabbricante di Lacrime', 'Barbie', 'Oppenheimer'I migliori film da vedere in streaming ad Aprile 2024 su Netflix, Prime Video, Paramount+, NOW, Disney+: dal Fabbricante di Lacrime a Barbie e Oppenheimer.

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Fabbricante di lacrime: ecco il trailer ufficiale italiano del film tratto dal best seller di Erin DoomCome inevitabile, il fenomeno letterario degli ultimi anni sbarca sullo schermo: il film tratto dal libro della misteriosa scrittrice sarà disponibile in streaming su Netflix dal 4 aprile. Ecco trailer, trama e poster di Fabbricante di Lacrime.

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »

Delitto Tramontano, l’amante del killer in lacrime: “Volevo aiutare Giulia”Terza udienza del processo per l'omicidio di Giulia Tramontano. In aula la testimonianza dell'amante di Alessandro Impagnatiello

Fonte: DonnaModerna - 🏆 44. / 51 Leggi di più »

Delitto Tramontano, in aula parla la seconda donna: 'Ho detto a Giulia di salvarsi da Impagnatiello'La ragazza ha raccontato, in lacrime, di aver abortito

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Giulia addio, per lei il rumore di 10mila e rose biancheLacrime e applausi a Padova, le parole di papà Gino nelle scuole (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »