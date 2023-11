Il dominio di Novak Djokovic nel tennis

La perfezione non esiste, lo sappiamo, ma forse questo concetto non è così applicabile a Novak Djokovic. Stiamo parlando di uno dei giocatori più forti della storia del tennis, di sicuro il più titolato e il più continuo. Trentasei anni, nato a Belgrado, Nole ha dimostrato in questi 20 stagioni da professionista di essere quasi imbattibile.

In pochi sono riusciti a stringergli la mano a fine partita dopo aver conquistato la vittoria (solo 211 sconfitte in quasi 1100 partite in carriera) e addirittura quest'anno solo cinque giocatori sono riusciti nell'impresa. Sì, mai come in questo caso, dobbiamo usare questo termine: impresa. Novantasette titoli in carriera, 24 Slam, 40 Masters 1000, otto volte numero 1 a fine anno: l'elenco dei record collezionati dal campione serbo è pari, se non superiore, solo al numero di Coppe messe al sicuro dentro la sua infinita bachec

