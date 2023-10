, cioè il dizionario dell’Accademia svedese, il più completo mai realizzato finora sulla lingua svedese e sulla sua evoluzione nella storia. È un dizionario storico che per volume, accuratezza e numero di lemmi è paragonabile a pochissime altre opere simili, come l’: non include solo le parole svedesi di uso attuale, ma anche quelle usate in passato, con etimologia, numerosi esempi e citazioni.

Di fatto però il lavoro per completarlo non finisce mai. I volumi dalla A alla R per esempio sono così datati che dovranno essere rivisti per includere vocaboli recenti, come “app”, “computer” o più semplicemente “allergia”: una parola molto comune che è entrata nel lessico svedese attorno agli anni Venti, ma che come spiega Mattsson nel primo volume del dizionario non c’è, perché fu stampato nel 1893.

Il dizionario storico di lingua svedese è stato completato dopo 140 anni

