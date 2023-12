Il dissidente russo Alexei Navalny torna a scrivere dopo il trasferimento

Il dissidente russo è stato trasferito a Kharp, una città di circa 5.000 abitanti nella Yamalo-Nenetsia, e dopo settimane di silenzio è tornato a scrivere sui social: “I 20 giorni del mio trasporto sono stati piuttosto estenuanti, ma sono ancora di buon umore. Non mi aspettavo che qualcuno mi trovasse qui prima di metà gennaio. Grazie ancora a tutti per il vostro supporto”“Sono il vostro nuovo Babbo Natale.

Ora ho un cappotto di pelle di pecora, un colbacco (un cappello di pelliccia con lembi che coprono le orecchie) e presto avrò un valenki (una tradizionale calzatura invernale russa). Mi sono fatto crescere la barba durante i 20 giorni del mio trasporto”. Inizia così il post del dissidente russo Alexei Navalny che, dopo settimane di silenzio, torna a scrivere su X dalla colonia penale nell'Artico dove è stato trasferito. Navalny si trova nella colonia penale n. 3 a Kharp, una città di circa 5.000 abitanti nella Yamalo-Nenetsia





SkyTG24 » / 🏆 31. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Disincanto dell'Occidente sull'UcrainaEzio Mauro, nel tuo ultimo editoriale su Repubblica hai parlato di disincanto dell’Occidente sull’Ucraina. Andiamo alle origini del disincanto. Stati Uniti ed Europa sono alla vigilia di un anno elettorale, la guerra è impopolare, dunque meno armi e meno soldi. È così? È così e ci sono delle ragioni oggettive che non sono soltanto psicologiche. C’è l’incompiuta della controffensiva lanciata da Zelensky che certo ha bloccato i russi, ma, appunto, è incompiuta. E lo stallo non è neutrale. Congela i rapporti di forza, da sempre squilibrati a favore dell’invasore. Li fotografa. Poi c’è la resistenza di Putin, che nonostante i costi enormi della guerra in termini di vite umane e di risorse mantiene un rapporto con l’opinione pubblica, come confermeranno le elezioni: naturalmente con i metodi che conosciamo, con l’opposizione fuorilegge o in galera, a partire da Navalny

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Ucraina sorella e Donbass russo: Mosca cambia i libri di storia per studentiVladimir Putin si candiderà per un altro mandato presidenziale perché'oggi non si può agire diversamente. 'Non nego che ci sono stati pensieri diversi...

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

La risalita delle quotazioni del presidente russoLa risalita delle quotazioni del presidente russo nonostante la violazione sistematica delle norme internazionali e dei diritti umani

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Il ministro della Difesa Crosetto torna alla politica pienaIl ministro della Difesa Guido Crosetto ha deciso di tornare alla politica piena, sentendo la necessità di supplire all'assenza del collega Carlo Nordio. Ha chiarito il suo intento in Parlamento, rievocando il dibattito sul ruolo della magistratura durante il congresso dei magistrati progressisti della corrente Area.

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

L'Inter vince 3-0 sul Napoli e torna in vetta alla classificaL'Inter vince per 3-0 sul Napoli e torna prepotentemente in vetta alla classifica a quota 35, +2 sulla Juventus. Il Napoli viene punito al termine di una partita che probabilmente è la migliore disputata in questa stagione.

Fonte: RaiNews - 🏆 46. / 50 Leggi di più »

Torna il rebus Mes, braccio di ferro nel centrodestraLa ratifica in Aula, ipotesi rinvio per evitare spaccature (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »