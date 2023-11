Il direttore sportivo della Roma parla del settore giovanile

Per fare il direttore sportivo oggi bisogna avere delle skills diversificate. Nella Roma seguo tutto, ma non posso fare tutto. Nel femminile una delle migliori decisioni è stata quella di dare la responsabilità del settore a Betty Bavagnaoli. Quando sono arrivato era da quinto, sesto posto, mentre oggi la Roma vince tanti titoli. Il settore giovanile per è la luce dei miei occhi. In una strategia sportiva il settore giovanile è fondamentale, compreso il rapporto con la prima squadra.

Quella è un’area che mi piace accompagnare da vicino. Il settore giovanile della Roma ha sempre prodotto tanti giocatori, ma farne esordire così tanti come abbiamo fatto non era scontato. Il ruolo dell’allenatore su questo aspetto è importante perché se poi non hai Mourinho che gli apre le porte diventa inutile. Negli ultimi tre anni abbiamo fatto esordire 19 giocatori, creato ricavi con la cessione dei giovani. E lì c’è tanto della direzione sportiva, ma anche dell’allenatore e del suo staff. Io vengo da una realtà, il Benfica, dove la squadra B è important





TuttoMercatoWeb » / 🏆 13. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

L'agente di Cambiaso parla a TMW. Inter-Roma in un clima infuocatoLe voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti primo pomeriggio: Stasera il ritorno di Lukaku a San Siro. La Curva Nord: 'Infame schifoso

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Tiago Pinto: 'Bove è il futuro della Roma, del rinnovo tutti lo sapranno al momento giusto'Tiago Pinto, direttore generale della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro lo Slavia Praga. 'Come ha detto ieri Mourinho per noi la partita della vita è sempre la pross

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Alcione, Ciappellano: 'Se l'anno scorso la C era un sogno, quest'anno è l'obiettivo''La vetta della classifica è meritata, anzi, forse abbiamo raccolto meno di quanto avremmo potuto: penso alla sconfitta con il Città di Varese arrivata da corner, al gol di domenica all'ultimo secon

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Italia femminile, Cambiaghi: 'Ho lavorato anno dopo anno per conquistarmi la maglia azzurra'Il volto nuovo della Nazionale Femminile, che oggi pomeriggio è scesa in campo per un allenamento congiunto con la Primavera della Fiorentina, è l'attaccante dell'Inter classe '96 Michela Cambiaghi.

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Roma, Tiago Pinto: 'Chi critica Lukaku ha elogiato le scelte di Mkhitaryan e Dzeko'Tiago Pinto, general manager della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Europa League contro lo Slavia Praga, iniziando a parlare della duttilità di Bryan Cristante: 'O

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Lukaku in Inter-Roma, Tiago Pinto: «Non alimentiamo odio, attenzione alle parole che usiamo»Il g.m. dei giallorossi: «Lukaku è un professionista e ha fatto le sue scelte». Anche Mourinho si schiera con l’attaccante belga, atteso dai tifosi interisti con 50 mila fischietti

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »