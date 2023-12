Il direttore sportivo della Lazio parla del momento di difficoltà e della fiducia per il futuro

Il direttore sportivo della Lazio parla del momento di difficoltà della squadra e sottolinea la fiducia per il futuro. Afferma che la Lazio deve essere al centro di tutto come società, tifosi e movimento calcistico. Ammette che il percorso di crescita del club richiederà tempo e interventi graduali.





Il Pagellone della 13ª giornata di Serie A: Bologna europeo, bene Mazzarri, Lazio in picchiataSERIE A - La squadra di Thiago Motta aggancia la Roma al quinto posto. Il Napoli si rialza, il Milan fatica, perde ancora la squadra di Sarri.

L'Inter è inarrestabile: 2-0 alla Lazio e prima fuga scudettoI nerazzurri di Inzaghi espugnano per 2-0 il campo della Lazio grazie alle reti di Lautaro Martinez e Thuram. Inter prima a quota 41 punti, più 4 sulla Juventus e più nove sul Milan terzo

Le pagelle di Lazio-Inter 0-2: Lautaro cinico mattatore, disastro MarusicSERIE A - I voti ai protagonisti di Lazio-Inter 0-2 con le pagelle della partita: il migliore è Lautaro Martinez, cinico mattatore del match, ma bene anche...

La responsabilità degli uomini nella violenza sulle donneUn uomo di nome Mario ammette la responsabilità degli uomini nella violenza sulle donne e critica il modo in cui minimizzano tali atti.

Casarini, il vescovo di Modena ammette di aver finanziato la sua ong con un fondo parzialmente alimentato da 8Gli aiuti finanziari erogati dalla diocesi di Modena alla ong di Luca Casarini – una delle...

Milan, Giroud non basta: a gennaio assalto a David del Lille, Juventus su Sudakov, Insigne vuole la LazioCALCIOMERCATO - I rossoneri avrebbero già bocciato Luka Jovic (7 gare e 0 gol per lui in stagione) e avrebbero già messo nel mirino l'attaccante canadese classe

