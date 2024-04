Il difensore senegalese del Barcellona potrebbe essere venduto

E, ovviamente, c'è molto interesse per quanto riguarda i calciatori blaugrana. Uno dei profili più seguiti è quello del difensore, senegalese classe 2004 che compirà 20 anni a luglio. La duttilità è la sua qualità migliore, visto che può giocare da centrale e da laterale sinistro, ma nel suo bagaglio ci sono anche corsa, fisico e fiuto del gol. I catalani lo hanno pagato 2,2 milioni di euro la scorsa estate e ora sono pronti a metterlo sul mercato.

Secondo quanto riportato dal, che lo considererebbe un investimento interessante, qualora il prezzo fosse accessibile. Faye è attenzionato da tante società perché gioca nella seconda squadra del Barcellona, che è seconda in Primera Federacion a -1 dal Deportivo La Coruna ed è titolarissimo. A marzo ha fatto anche il suo debutto da titolare con il Senegal nell'amichevole vinta 3-0 contro il Gabon. Non dovesse essere promosso in prima squadra sarà venduto al miglior offerente e la Juventus potrebbe partecipare all'ast

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Tutti pazzi per il talento del Barcellona Faye: anche l'Inter osserva interessataTutti pazzi per Mikayil Faye, difensore senegalese di proprietà del Barcellona e che attualmente gioca nella squadra B. Come riportato dal Daily Mail, sulle tracce del calciatore classe 2004 ci sono

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Da Napoli-Barcellona a Barcellona-Napoli: il ritorno al top di KvaratskheliaKhvicha Kvaratskhelia, dalle sostituzioni con Barça e Cagliari in avanti, è tornato a fare il Kvara e si presenta a Montjuic in stato di grazia.

Fonte: GoalItalia - 🏆 26. / 63 Leggi di più »

Juventus qualificata al Mondiale per club: decisiva l'eliminazione del Napoli col Barcellona in ChampionsCHAMPIONS LEAGUE - A seguito dell'eliminazione della squadra di Calzona per mano del Barcellona agli ottavi di finale, i bianconeri conquistano ufficialmente un

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Dani Alves libero in attesa della sentenza definitiva! Pagherà un milione e dovrà restare in Spagna fino al verdettoCALCIO - Il Tribunale di Barcellona ha deciso di concedere la liberazione provvisoria all'ex Juventus e Barcellona, in carcere da oltre anno dopo la condanna di

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Scarcerati in Senegal gli oppositori Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye FayeL’oppositore senegalese Ousmane Sonko e il suo vice Bassirou Diomaye Faye, candidato alle elezioni presidenziali del 24 marzo, sono stati scarcerati la sera del 14 marzo. Leggi

Fonte: Internazionale - 🏆 10. / 74 Leggi di più »

Elezioni in Senegal, in vantaggio il candidato anti sistema FayeÈ in corso in Senegal il conteggio dei voti al termine del primo turno delle elezioni presidenziali. I primi risultati danno in vantaggio il candidato antisistema Bassirou Diomaye Faye davanti al candidato sostenuto dal governo Amadou Ba

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »