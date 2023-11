Il difensore inglese dell'AS Roma potrebbe tornare in campo dopo un infortunio

. Il difensore inglese (assente dalla sfida contro il Milan, datata 1° settembre) ha collezionato solo 245’ in campionato a causa di una tendinite che ne sta minando lo stato fisico. Josè Mourinho non ha potuto contare su uno dei suoi perni difensivi lungo il corso di tutto questo inizio di stagione ma, secondo quanto riportato dail centrale ha accettato di sottoporsi alle terapie mediche che possono risolvere il problema al tendine rotuleo, nel giro di 2/3 settimane.

La reale svolta è arrivata dopo il consulto medico (e inerente risonanza magnetica) a Villa Stuart, effettuata nel corso degli ultimi giorni. Loattende per poter contare su un’alternativa importante per la retroguardia difensiva giallorossa e la situazione rimane da monitorare. La speranza è che possa recuperare (tornando ad allenarsi in gruppo) in vista delle sfide contro Sassuolo o Bologna. Un ritorno importante, anche per raffreddare i bollenti spiriti, che ultimamente, filtrano dall’ambiente di Trigori

