Il dibattito sull'Islam in Italia e l'integrazione sociale

Il dibattito sull'Islam in Italia e sull'integrazione sociale e culturale affronta il caso di una deputata impegnata sulla questione della chiusura delle moschee nel periodo del Ramadan. La deputata del Pd sostiene il diritto dei musulmani di pregare e la necessità di individuare un luogo idoneo per una moschea. La eurodeputata della Lega, invece, difende i valori e le radici cristiane dell'Italia e critica l'idea di perpetuare usi e costumi stranieri.

I commenti dei telespettatori sui social sono principalmente a sostegno della eurodeputata della Lega

