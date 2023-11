Il dibattito sul ruolo del sindacato nella vita pubblica italiana

Il forte e partecipato dibattito attorno alla sequela di scioperi indetti dalla Cgil e dalla Uil e non condivisi dalla Cisl, ha riproposto, per l’ennesima volta, la profonda diversità di concezione sul ruolo del sindacato nella vita pubblica italiana. Una diversità, del resto, che riflette il forte pluralismo che caratterizza anche il tradizionale mondo sociale nel nostro paese.

Una diversità di concezione che risente anche e soprattutto del retaggio storico, culturale e politico italiano che non tramonta, pur essendo entrati da tempo in una stagione post ideologica e dove le culture politiche si sono fortemente attenuate nel condizionare le singole scelte politiche. Del resto, è noto a tutti che anche nel sindacato permangono antiche distinzioni. Politico e culturali. Innanzitutto sul ruolo del sindacato, peraltro importante e decisivo in un sistema democratico e partecipativ

:

SKYTG24: Sciopero dei trasporti ridotto a 4 ore dopo la precettazione firmata da SalviniLo stop indetto da Cgil e Uil, dopo l’intervento del Garante, ha portato a un lungo braccio di ferro. La precettazione firmata da Salvini ha ridotto lo sciopero dei trasporti a 4 ore. Il segretario della Uil ospite a Sky TG24: “Sciopero spalmato per stare sul territorio”

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Sciopero generale con manifestazioni a RomaOggi lo sciopero generale. Cgil e Uil in Piazza del Popolo a Roma. 'Rappresentiamo la maggioranza del Paese, di chi paga le tasse: il governo sta portando a sbattere il Paese'. Le parole del segretario generale Cgil, Maurizio Landini. ANSA

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

CORRİERE: Manifestazione Cgil e Uil a Roma in piazza del Popolo, paura per l'esplosione di due bombe carta. Sciopero: dopo la precettazione, trasporti fermi dalle 9 alle 13. Disagi contenutiIncrociano le braccia per otto ore i lavoratori del pubblico impiego del Lazio. A rischio bus, metro e treni per 4 ore, voli regolari. Chiusa la metro C, attive la linea A e la B/B1. Fermato un uomo per la doppia esplosione

Fonte: Corriere | Leggi di più »

ROMATODAY: Sciopero generale, Roma a rischio paralisi. Dai nidi ai trasporti, ecco chi si fermaLa mobilitazione indetta da Cgil e Uil contro la legge di Bilancio del governo coinvolge i lavoratori di tutti i servizi pubblici e privati. Stop ad...

Fonte: romatoday | Leggi di più »

SOLE24ORE: Sciopero del 17 novembre: come si svolgerà e quali sono le manifestazioni previsteDopo le prime indicazioni dei sindacati e le modifiche apportate in seguito alla precettazione decisa dal ministro Matteo Salvini nei trasporti ecco come si svolgerà lo sciopero di venerdì 17 novembre. Particolarmente difficile è prevista la situazione a Roma, dove scioperano anche gli studenti medi e universitari ed è prevista la manifestazione di Cgil e Uil a Piazza del Popolo nel primo pomeriggio. Il Lazio è anche una delle regioni del Centro dove lo stop nelle scuole e nella sanità è previsto per 8 ore. In programma anche una manifestazione da Usb sotto il ministero della Pubblica amministrazione, per chiedere aumenti salariali e assunzioni e dire no al taglio delle pensioni. Il trasporto aereo non sarà coinvolto dallo stop deciso dai sindacati. Inizialmente previsto il loro sciopero è stato annullato dall’inizio di questa settimana Nel trasporto pubblico locale lo stop, dopo la precettazione, si riduce da 8 a 4 ore, dalle 9 alle 13, per gli addetti di autobus, tram e metropolitane, nel rispetto delle fasce di garanzia

Fonte: sole24ore | Leggi di più »

AGİ AGENZİA ITALİA: Vita da studente fuorisede, in Sicilia pochi alloggi e affitti alle stelleVita da studente fuorisede, in Sicilia pochi alloggi e affitti alle stelle Gli appartamenti pubblici a disposizione sono 1.868, mentre a cercare casa sono quasi 34 mila ragazzi. Un'indagine di Udu, Sunia e Cgil traccia la situazione agi

Fonte: Agi Agenzia Italia | Leggi di più »