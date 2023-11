Il delitto, il processo, la libertà: che fine hanno fatto Amanda Knox, Raffaele Sollecito e Rudy Guede

Dopo la prima sentenza di assoluzione, Amanda Knox è tornata a Seattle, la sua città natale, dove ha conseguito una laurea in(scrittura) in un ateneo del posto. Successivamente ha iniziato a lavorare come scrittrice/giornalista interessandosi anche di true crime. Nel 2013 ha pubblicato il libro -", il titolo - in cui racconta l’esperienza del carcere, durata circa quattro anni.

Assolto in via definitiva per l’omicidio di Amanda Knox, anche Raffaele Sollecito ha voltato pagina. Dopo la laurea triennale in ingegneria informatica, conseguita durante il periodo di detenzione nel carcere di Perugia, nel 2014 Sollecito si è specializzato all’università di Verona con una tesi in cui ha analizzato i flussi del web, tra innocentisti e colpevolisti, sulla drammatica vicenda che lo ha coinvolto.

Nell'estate del 2022 Raffaele Sollecito ha rivisto Amanda Knox in Italia. I due, con anche il marito della 36enne, hanno fatto una gita a. La stessa che avevano in programma 16 anni fa, prima che che l’omicidio della giovane Meredith segnasse un punto di non ritorno nelle rispettive vite.

