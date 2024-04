Il debutto di un nuovo brano musicale a Trento

Il debutto è fissato il giorno 10 a Trento. Il brano segna l'inizio del nuovo percorso musicale di questa straordinaria artista. I biglietti per il tour sono disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita abituali. Per info:, da sempre parte della sua cifra stilistica.

“Sottosopra è un brano nato due anni fa a Parigi. Più che di uno stato d’animo, parla di un modo di essere e di fare che, una volta raggiunto, diventa l’inizio di una nuova fase. Quando si hanno finalmente chiari i contorni entro i quali ci si può muovere, ecco che compare la consapevolezza di sé e, di conseguenza, la serenità.

Debutto Brano Musicale Artista Tour Biglietti

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



SkyTG24 / 🏆 31. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Da “rettrice” a “decana”, il nuovo regolamento dell’università di Trento adotta il femminile sovraestesoIl rettore Deflorian: «È una scelta simbolica che aiuta a ragionare sulle differenze di genere nella società»

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Università di Trento, nel nuovo regolamento tutte cariche sono al femminile (anche se sono uomini)Utilizzare i termini al maschile non è né neutro, né neutrale. Così il Consiglio di amministrazione dell’Università di Trento ha voluto ribaltare la prospettiva. La presidente, la rettrice, la segretaria, le professoresse, la candidata, la decana: tutto al femminile.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Trento, Italeng: 'Devo lavorare in campo per continuare a guadagnarmi la fiducia del mister'Dopo il pareggio contro il Mantova, l'attaccante del Trento Jonathan Italeng ha commentato ai media: 'Sono molto contento per il gol ma c'è ancora tanta strada da fare. Ogni giorno lavoro duramente s

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Trento, eredità di 5 milioni alla badante e niente ai nipotiSi indaga sul testamento di una discendente del podestà Malfatti di Rovereto, in provincia di Trento, che ha lasciato 5 milioni di euro alla sua badante. La Procura ipotizza che l'anziana non fosse più lucida e che l'assistente si sia approfittata.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Mantova il presidente Piccoli: 'Profonda delusione per il divieto di trasferta a Trento'Il presidente del Mantova, Filippo Piccoli, con un comuinicato pubblicato sul sito ufficiale del club,l commenta così il divieto di trasferta per i tifosi del Mantova per la gara con il Trento: 'Ques

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Il suo formaggio ridusse bimbo in fin di vita: Trento premia l’azienda: “Altissima qualità”Dopo aver mangiato il formaggio, si è sentito male. Sindrome emolitico-uremica, un’infezione causata da un batterio contenuto nelle feci animali

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »