Il cuoco padovano prende il posto di Alessandro Fornaro

Il cuoco padovano classe 1985 prende il posto di Alessandro Fornaro. Dopo aver lasciato «Oro», il ristorante del Belmond Hotel Cipriani a Venezia, Canella affiancherà lo chef siciliano come «Ci siamo conosciuti ad Ein Prosit, lo scorso ottobre. Riccardo era con Corrado Assenza. Ha cominciato a parlare di Sicilia, e mi è sembrato più siciliano di me. Sono rimasto folgorato: mi è parso di conoscerlo già, e che in un’altra vita avessimo fatto delle cose insieme». Lo chef—. Riccardo per me è molto di più: è un fuoriclasse, è una persona meravigliosa, ha energia e forza inventiva. In lui ho ri visto me stesso quando avevo 30-40 anni. Mi sento con lui come una coppia di, le energie risuonano, ci siamo praticamente riconosciuti. Ho avuto bisogno di un po’ di tempo per decidere, ma poi il destino mi ha attirato qui».e il maestro dell’alta cucina siciliana, si sono chiusi in cucina un mese — dal 15 febbraio al 15 marzo — per mettere a punto il nuovo menu