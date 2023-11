Il crollo del Ponte Morandi e la rivoluzione nelle ispezioni delle infrastrutture

Il crollo del Ponte Morandi , con le sue 43 vittime, ha rappresentato uno spartiacque nella gestione delle infrastrutture del nostro Paese. Oggi Società Autostrade ha rivoluzionato il modo di fare le ispezioni, più trasparenti, affidandole a società terze. Luca Fontana di ASPI: “Il nostro obiettivo è lavorare sodo per evitare tragedie simili in futuro”.

È questo il tema della sesta puntata del programma di Sky TG24 “Dove siamo: 20 anni di notizie per raccontare il Paese”, curato e condotto da Ketty Riga43 morti, centinaia di feriti e altrettanti sfollati. E poi lo shock di un Paese intero per la più grande catastrofe infrastrutturale che si ricordi. È il crollo del Ponte Morandi di Genova, avvenuto il 14 agosto del 2018, alle 11.36 del mattino. Uno spartiacque nella gestione delle infrastrutture italiane. A partire dalla stessa Società Autostrade per l’Italia S.p.





Leggi di più: SKYTG24 » Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.

:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

ADNKRONOS: Il progetto del ponte sullo Stretto attira l’attenzione del Wall Street JournalIl ponte sullo Stretto diventerebbe il ponte sospeso più lungo al mondo

Fonte: Adnkronos | Leggi di più »

TGLA7: L'incredibile illuminazione delle autostrade cinesi per evitare i colpi di sonnoI video dell'esperimento fanno il giro del web

Fonte: TgLa7 | Leggi di più »

LEGGOİT: Stazioni di servizio alimentate dall'energia cinetica della auto: Autostrade per l'Italia lancia la prima sperProsegue l’impegno di Autostrade per l’Italia nella promozione di soluzioni...

Fonte: leggoit | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Morandi a Cortellesi, ho visto il tuo film 'straordinario'Gianni Morandi si complimenta sul suo profilo social con Paola Cortellesi per il film 'C'è ancora domani' che ha segnato il suo debutto cinematografico come regista sostenendo di essersi 'commosso'. 'Cara Paola, ho visto il tuo film. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

İLGİORNALE: Gianni Morandi preoccupa i fan, ennesima paura per quella mano fasciataMorandi torna sui social e pubblica una foto in cui compare con la mano fasciata. Scoppia il panico fra i fan, lui risponde così

Fonte: ilgiornale | Leggi di più »

MEDİASETTGCOM24: Quella volta in cui Domenico Modugno cantò 'Volare' insieme a Gianni MorandiA 'Sorrisi, 40 vissuti insieme' il celebre cantautore si era esibito in uno dei brani più celebri della canzone italiana insieme al cantante bolognese

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »