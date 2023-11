Il Cremlino dopo l'assalto antisemita in aeroporto Daghestan, 'Le violenze per interferenze esterne'

Le violenze avvenute ieri all'aeroporto di Makhachkala, in Daghestan sono"in larga parte il risultato di interferenze esterne". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalla Tass.

Dopo le violenze di ieri in Daghestan, il presidente russo Vladimir Putin terrà oggi un incontro con il primo ministro, il ministro degli Esteri e i responsabili delle agenzie di sicurezza per discutere"i tentativi occidentali di spaccare la società russa utilizzando gli eventi in Medio Oriente", ha annunciato il portavoce del Cremlino.

Sessanta persone sospettate di aver partecipato all'assalto antisemita di ieri in un aeroporto del Daghestan sono state arrestate, riportano le autorità russe, specificando che nove agenti di polizia sono rimasti feriti negli scontri. headtopics.com

