Il corpo di Giulia Turetta trovato in Friuli

L'auto di Turetta era stata avvistata l'ultima volta in Austria. diverse coltellate alla testa e al collo nonostante abbia tentato di difendersi fino alla fine. L'epilogo della scomparsa dei due ex fidanzati è arrivato ieri: un'unità cinofila della Protezione civile che perlustrava un canalone, in Friuli, ha individuato il corpo. Era il cadavere di Giulia, aveva indosso gli stessi vestiti del momento della scomparsa. .

La svolta nelle indagini è arrivata giovedì mattina, in maniera casuale, quando è stata rimessa in funzione la telecamera stradale a Piancavallo, rimasta ferma 4 giorni per manutenzione. Il software aveva continuato a registrare le immagini, e tra queste, nella notte tra sabato e domenica, è spuntata quella della Fiat Punto nera di Filippo. Poche ore prima, alle 2





Scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta: il padre consegna il computer della figlia ai carabinieriÈ il quarto giorno d'attesa per i familiari di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati 22enni spariti da Vigonovo (Venezia) dopo essere andati a mangiare un hamburger in un centro commerciale, a bordo della Fiat Grande Punto nera di lui. La sorella, il fratello e il padre di Giulia sono stati convocati alcuni minuti fa nella caserma dei carabinieri a Vigonovo, che dista pochi metri dalla casa della famiglia. "Non c'è nessuna novità sostanziale. Stiamo aiutando i carabinieri, tracciando il quadro più completo possibile", ha detto ai giornalisti il padre di Giulia. Secondo alcune indiscrezioni, che l'uomo non ha confermato né smentito, Gino Cecchettin avrebbe consegnato ai militari il computer della figlia. "Sto aiutando in tutti i modi i carabinieri a dare le informazioni che a loro servono. Altri elementi a me non li hanno dati. Giulia deve tornare, altro non ho da dire"

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta scomparsi: perché le ricerche si stanno concentrando nel lago di BarcisIn campo squadre di ricerca, cani molecolari e sommozzatori. Gli inquirenti hanno individuato due anomalie nei tempi di percorrenza della Punto nera del 22enne...

La storia di Giulia Cecchettin e Filippo TurettaGiulia Cecchettin e Filippo Turetta si erano conosciuti all'Università di Padova. La loro relazione è terminata dopo la morte della madre di Giulia. Giulia ha continuato a studiare e ha superato tutti gli esami fino alla laurea.

Arrestato in Germania Filippo Turetta, l'assassino di Giulia CecchettinFilippo Turetta è stato arrestato in Germania per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Sarà un giudice tedesco a decidere sulla sua consegna.

Giulia Cecchettin, il procuratore a Turetta: “Costituisciti, basta fuggireGiulia Cecchettin, il procuratore a Turetta: 'Costituisciti'. Ministro Roccella: 'Subito legge per veloci misure preventive e cautelari' - Il Fatto Quotidiano

Il papà di Filippo Turetta: «Era un po’ possessivo, ma non è un mostro violento. La laurea di Giulia? Non era un problema»Giulia Cecchettin e Filippo Turetta scomparsi, proseguono le ricerche della Punto nera. Nicola Turetta: mio figlio previdente, aveva denaro e liquidi con sè

