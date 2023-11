Il Congresso dei deputati spagnolo vota la fiducia a un nuovo governo di Pedro Sánchez

Il terzo giro alla Moncloa è ora servito. Il Congresso dei deputati spagnolo ha votato la fiducia a un nuovo governo del socialista Pedro Sánchez, forte dell’incarico esplorativo affidatogli da re Felipe VI alla luce delle ultime elezioni (23 luglio). La tornata era stata in realtà vinta dal Partito Popolare, trovatosi però subito senza numeri parlamentari sufficienti per articolare una maggioranza.

E così, a spuntarla è stato alla fine il leader già alla guida del Paese negli ultimi cinque anni: tessendo pazientemente una serie di delicati accordi politici, Sánchez si è assicurato il sostegno di 179 deputati, tre in più rispetto alla soglia minima della maggioranza assoluta. Tra i partiti che hanno detto “sì” ci sono anche formazioni indipendentiste, convinte da promesse (in particolare un’amnistia per i secessionisti catalani) che hanno scatenato una reazione feroce della destra e tensioni di piazza in alcune citt

