Il compleanno di Biden: 81 anni e un caso politico

Sessantuno anni dopo l'"happy birthday" cantato da Marilyn Monroe a John Fitzgerald Kennedy, un compleanno presidenziale torna a essere un caso politico: quello di Biden, che oggi compie 81 anni. La passeggiata suadente di Marilyn al Madison Square Garden divenne un caso perchè rilanciò i rumor su una presunta e imbarazzante relazione extraconiugale dell'allora presidente. Quello odierno è legato all'evidenza degli anni.

Per gli elettori democratici sono troppi per candidarsi nel 2024 alla Casa Bianca. Se Biden dovesse restare per il secondo mandato, chiuderebbe a 86 anni. Ma già ora è e il suo compleanno - peraltro festeggiato nel giorno in cui grazierà due tacchini (Liberty e Bell) nella tradizionale cerimonia alla Casa Bianca in vista del Thanksgiving - accenderà inevitabilmente i riflettori su un dato che imbarazza. L'amministrazione lo difende, ricordando che il presidente regge bene anche alla tabella di marcia incessante, che spezzerebbe le reni a uno ben più giovane, a cui è sottoposto il presidente degli Stati Uniti





