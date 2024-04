Il Como parla dei lavori per rimodernare il Sinigaglia e farne uno stadio di proprietà. Si prevede di completare i lavori in un anno, ma potrebbero esserci ritardi burocratici. In caso di promozione in Serie A, si lavorerà per rendere lo stadio idoneo.

Non si prevede di spendere troppi soldi per sistemarlo, ma si crede che possa essere adeguato brillantemente. L'obiettivo è giocare sempre al Sinigaglia, anche in Serie A o Serie B, anche se potrebbe capitare di giocare altrove una partita.

