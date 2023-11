Il commissario tecnico lascia la squadra dopo tre anni

Ho fatto il percorso che dovevo fare con questa squadra. Facendo le valutazioni del caso, ritengo di aver raggiunto il massimo, con cose straordinarie a livello di risultati. Lascio una squadra discretamente giovane, che può avere un futuro. Ma io mi fermo qui. Le cose iniziano e finiscono, per me erano finite. L'Azerbaigian è una nazionale che occupa il 120° posto nel ranking e comunque siamo riusciti a battere squadre più quotate come ad esempio la Svezia per 3-0.

E poi abbiamo fatto vedere come la squadra ha saputo tenere il campo pur perdendo di misura contro il Belgio o l'Austria. Poi è frustrante quando ti rendi conto che metti in campo la squadra in una certa maniera, ma poi la differenza la fanno i giocatori di qualità. Il sacro fuoco non si è spento. Adesso aspettiamo che passi Natale, e nel 2024 se ci sarà un'opzione da prendere in considerazione, io sono disponibile a valutarl





