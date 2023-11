Il commissario al Lavoro Ue Schmit: “Salario minimo opportuno anche in Italia. Aiuterebbe a frenare la fuga di giovani”E dunque la questione si pone”. L’ampia copertura della contrattazione collettiva è una delle ragioni che hanno indotto il“assicurare salari decenti e adeguati al costo della vita” . Una condizione che già prima in Italia non era così frequente ora lo sta diventando sempre di meno per effettoo le spingono a farlo in nero.

Un salario minimo potrebbe essere un elemento positivo per contrastare questa dinamica – sottolinea il commissario europeo – perché fornirebbe un incentivo a entrare nel mercato occupazionale. Inoltre, l’Italia soffre di un altro problema:. Secondo Schmit, avere un salario minimo decente ed adeguato potrebbe incitare molti giovani a restare: “Si tratta di un dibattito che deve essere affrontato in maniera molto seria

:

SKYTG24: Lavoro, 4 milioni di posti vacanti in Italia: i settori più colpitiLeggi su Sky TG24 l'articolo Lavoro , 4 milioni di posti vacanti in Italia : i settori più colpiti

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più »

LASTAMPA: Patto di stabilità, Ue al lavoro per nuove regole con l'Italia pronta al vetoNel mezzo del negoziato fonti del Mef fanno sapere che Roma non sosterrà ad ogni costo la riforma

Fonte: LaStampa | Leggi di più »

ADNKRONOS: Ia, Rebattoni (IBM Italia): 'Impatto generativa su crescita Italia come 1 Pnrr/anno, 240 mld'Il presidente e ad di IBM Italia intervendo al confronto 'Intelligenza artificiale, rischi e opportunità'

Fonte: Adnkronos | Leggi di più »

HUFFPOSTITALİA: Stati Generali della green economy: “Senza transizione il lavoro crolla”Dai calcoli di Confindustria e Rse sulla decarbonizzazione emerge un guadagno netto di 1,14 milioni di posti di lavoro

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

SOLE24ORE: La formula di BB Holding per una vera inclusività sul lavoroL’azienda di Firenze specializzata in accessori, metallici e non solo, per le aziende della moda e del lusso, è fondata su un modello di accoglienza e valorizzazione delle diversità e delle disabilità

Fonte: sole24ore | Leggi di più »

LEGGOİT: L'imbalsamazione: il lavoro delle giovani professionisteL'imbalsamazione non è un processo semplice soprattutto per chi deve portare a termine...

Fonte: leggoit | Leggi di più »