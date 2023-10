'Il comando di Hamas è sotto l'ospedale di Gaza', Israele: 'Civili come scudi umani'. La replica: 'Solo menzogne'

'Israele colpisce il nord di Gaza con artiglieria e raid' L'esercito israeliano ha cominciato a colpire pesantemente Gaza con artiglieria e raid massicci contro il campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia. Lo riferiscono i media israeliani.

"È cruciale che Israele agisca in modo mirato contro i terroristi", ha detto il presidente francese sottolineando che"il miglior modo di agire non è un'operazione massiccia che mette in pericolo i civili".Blitz mirato nella notte di Marina Israele in base Hamas 'Flotilla 13', un'unità della marina militare israeliana è sbarcata la notte scorsa nel sud della Striscia di Gaza ed ha distrutto infrastrutture terroristiche di Hamas.

''Per quel che comprendiamo, - ha aggiunto - l'attacco avvenuto in Egitto è collegato a quella minaccia''. Si riferiva a notizie della scorsa notte relative al ferimento di cinque egiziani del Sinai a Taba, vicino al confine con Israele. ''Israele - ha concluso Hagari - coopererà con Egitto e Stati Uniti per rafforzare le difesa della Regione di fronte a minacce provenienti dal mar Rosso". headtopics.com

Ieri il ministero degli Esteri russo aveva reso noto che durante l'incontro con la delegazione di Hamas Mosca aveva discusso della liberazione degli ostaggi e dell'evacuazione dei russi dalla Striscia di Gaza.

La cifra è quasi tre volte la capacità dei rifugi, ha osservato l'agenzia nel suo ultimo aggiornamento."Le attuali condizioni di sovraffollamento continuano a destare preoccupazione e rappresentano un rischio per la salute e la protezione", scrive l'Unrwa sul suo sito. headtopics.com

''Shujaiyya è una delle principali roccaforti del terrorismo di Hamas. Ieri forze di fanteria, del genio e mezzi blindati - coperti dall'aviazione - hanno condotto una incursione mirata nel centro della striscia di Gaza. Operazione che si è conclusa con successo stamane. Le nostre forze hanno lasciato la Striscia senza aver subito perdite''.

