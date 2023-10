'Il comando di Hamas è sotto l'ospedale di Gaza'

Lo Shifa, il principale ospedale di Gaza City e il più grande della Striscia, usato come Comando centrale di Hamas. E' quanto denuncia il portavoce dell'Idf, Daniel Hagari, che mostrando le prove - tra foto, video, registrazioni e immagini satellitari - accusa Hamas di"gestire la guerra dagli ospedali e usare i civili come scudi umani".

Hagari ha poi sottolineato che le informazioni - raccolte dall'Intelligence militare e dallo Shin Bet (Sicurezza interna) - sono già state trasmesse agli alleati."Abbiamo innalzato una bandiera rossa al mondo: usare ospedali come infrastrutture del terrorismo e gli abitanti di Gaza come scudi umani è un crimine di guerra"."L'ospedale - ha concluso - ha 1.500 posti letto e 4.

"Sono menzogne" ha ribattuto il dirigente di Hamas Izzat al-Rashek, citato dai media israeliani:"Nelle vicinanze dell'ospedale ci sono 40 mila persone. Si tratta di preparativi da parte di Israele di compiere in quel posto un nuovo massacro", ha aggiunto. headtopics.com

