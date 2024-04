Il Coachella: sempre meno musica, sempre più influencer

Da diversi anni la musica è sempre meno rilevante in uno dei festival musicali più importanti e influenti al mondo, diventato soprattutto una costosissima vetrinaDomenica scorsa è finito il primo dei due weekend del Coachella Valley Music and Arts Festival, o semplicemente Coachella , festival musicale che si svolge ogni anno a Indio, una città della California a circa 200 chilometri da Los Angeles, e che è probabilmente il più famoso al mondo insieme a quello...

Il disinteresse di una gran parte delle persone che frequentano il Coachella è un tema che le riviste musicali approfondiscono già da qualche anno: in questi giorni si è tornati a parlarne soprattutto per via delle lamentele di Damon Albarn, il cantante dei Blur, che durante l’esibizione della band domenica ha criticato il pubblico per il suo scarso coinvolgimento.

Lo scorso anno la podcaster Linda Cuadros, che tra la metà degli anni Duemila e l’inizio degli anni Dieci ha partecipato stabilmente al Coachella, aveva raccontato ache, prima che venisse organizzata la prima edizione del Revolve Festival, il Coachella «riguardava soprattutto l’esperienza di scoprire musica di cui non avevi mai sentito parlare prima» e che le persone che ci andavano non prestavano così tanta attenzione all’immagine e all’abbigliamento.

Secondo Taylor, quello che è successo al Coachella è un esempio lampante di quanto sia diventato difficile, se non impossibile, organizzare un festival musicale che soddisfi una grande quantità di persone e che sia allo stesso tempo profittevole nel 2024. «Se dovessi chiedere all’appassionato medio di musica di mettere insieme il cartellone del festival del 1999 la maggior parte delle persone avrebbe fatto una lista simile di nomi dalla scena alternativa.

