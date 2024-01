Il cliente ha sempre ragione? Una giovane manager si licenzia per questa ragione

«Il cliente ha sempre ragione», una frase che ormai è citata così spesso e in così tante diverse situazioni da averci fatto dimenticare cosa effettivamente volesse dire quando è stata coniata, nei primi anni del secolo scorso. In effetti, non bisognerebbe prendere quelle parole troppo alla lettera, ma considerarle piuttosto come un punto di svolta nel marketing e nell'imprenditoria, un modo di sottolineare quanto la cura del cliente sia vitale per il successo di un business.

Tuttavia, l'esasperazione di questo principio rischia di far perdere di vista l'importanza del lavoratore, specialmente a causa della distanza sempre più ampia tra l'azienda e i suoi dipendenti. Una giovane manager ha raccontato, nel corso di un video di circa 10 minuti, perché ha deciso di licenziarsi e la motivazione non ha solo a che fare con una singola cliente particolarmente petulante, ma con il principio per cui il lavoratore finisce per dover affrontare le lamentele destinate, in realtà, alle aziende e ai loro regolament





L'America si avvicina a una mini-guerra mediorientaleL'America si sta avvicinando a una mini-guerra mediorientale, nonostante le promesse di Biden di non farlo mai più. Questo accade a nove mesi dalle elezioni presidenziali, mettendo Biden in una posizione politica svantaggiata.

Il Lago di Vouliagmani: una spa naturale a AteneLo specchio d’acqua termale turchese del Lago di Vouliagmani richiama l’attenzione con una brillantezza di colori più marina che lacustre. Una spa naturale a Atene dove ci si può rilassare e godere della giornata tra nuotate, lettura e caffè freddo.

Tensioni nel Mar Rosso: l'Italia discute una nuova missione navaleLe tensioni nel Mar Rosso sono l’ultima urgenza geopolitica entrata in modo dirompente nell’agenda anche dell’esecutivo italiano. Il dossier approda in queste ore a Bruxelles, sul tavolo del Consiglio Affari esteri dell’Unione europea, presieduto come di consueto dall’Alto Rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza Borrell. Lunedì 22 gennaio, a partire dalle 9:00, i 27 sono chiamati a fare passi avanti sulla nuova missione navale in Mar Rosso . Si discuteranno le opzioni a disposizione dell’Unione europea per garantire libertà e sicurezza della navigazione in quell’area. Secondo le indicazioni fornite alla vigilia dell’incontro dal ministro degli Affari esteri Antonio Tajani , da questa riunione del Consiglio dovrebbe emergere un’ampia volontà politica a sostegno di una missione europea . È difficile, anche se non lo si esclude del tutto, che già domani scatti il semaforo verde definitivo all’operazione in quanto, spiegano fonti diplomatiche, ci sono ancora molti aspetti operativi da decidere

Netanyahu annuncia una proposta sugli ostaggiIl premier israeliano, Benyamin Netanyahu, ha annunciato che Israele ha una proposta sugli ostaggi, ma non può rivelare ulteriori dettagli. Ha incontrato rappresentanti delle famiglie degli ostaggi e ha sottolineato che Hamas non ha una proposta sincera. Un gruppo di familiari degli ostaggi ha fatto irruzione nella commissione finanze della Knesset per chiedere interventi urgenti per il rilascio dei rapiti. La protesta si sta svolgendo anche presso la residenza di Netanyahu a Gerusalemme.

Il dirty wellness: concedersi una pausa dalle regole per il benessereL'esperta spiega come e perché Cambridge Dictionary ha inserito il dirty wellness nel proprio vocabolario nel 2023. Il dirty wellness indica la tendenza a concedersi una pausa dalle regole e buone abitudini per migliorare il benessere.

Il Veganuary: una sfida vegana per il mese di gennaioDa dieci anni il Veganuary invita le persone a cimentarsi in un mese di dieta vegana. Niente carne, pesce, latte, formaggi, uova e miele per tutto gennaio. Una sfida, oppure un gioco, da fare da soli o da condividere con amici, famiglia, partner, coinquilini, che in alcuni casi può diventare anche un nuovo stile di vita. Si tratta di una buona idea per la salute?

