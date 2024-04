Il Clandestino: Seconda puntata della serie crime comedy con Edoardo Leo

Va in onda questa sera 15 aprile su Rai1 la seconda puntata de Il Clandestino , serie crime comedy con Edoardo Leo per la regia di Rolando Ravello., la crime comedy che tiene compagnia agli spettatori della TV generalista ogni lunedì per sei serate, con due episodi per ogni appuntamento.

Il giorno in cui Palitha, suo malgrado, finisce nei guai, Travaglia decide di aiutarlo. Ed è l’inizio di un percorso che lo porta, a bordo di un improbabile carro attrezzi e insieme a Palitha, con cui fonda la più improbabile delle agenzie investigative, a scoprire una Milano diversa e sconosciuta, dai mille volti, e dalle mille lingue.Per necessità economiche, Luca aiuta una donna cinese con una richiesta contraria alla sua etica: filmare il marito adultero.

