Il Cio stronca il recupero della pista da bob di Cesana per Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026, il Cio stronca il recupero della pista da bob di Cesana: “E’ già stata abbandonata una volta”. Dopo che si è arenata l’ipotesi di realizzazione di un impianto nuovo di zecca nella conca d’Ampezzo, adesso uno stop viene messo anche al tentativo di recuperaree abbandonata dopo pochi anni per costi eccessivi e mancanza di utenza sportiva

. Subito dopo che la pista di Cortina si è dimostrata troppo costosa e irrealizzabile (nessuna impresa ha risposto ai bandi della società Infrastrutture Milano-Cortina), era sceso in campo il vicepresidente del consiglio, che aveva trovato una sponda tecnica nel Politecnico di Torino, con quattro milioni di euro messi sul piatto dalla Regione per redigere il Olimpiadi, da “troppi costi” a “saremo pronti”: la giravolta di Abodi per il bob a Cesana. Ma lo studio già stroncava la pista: “Irrecuperabile” Prima che si creassero altri equivoci, come quello di Cortina che ha creato imbarazzo alle autorità politiche e sportive italiane e venete, ci ha pensato ilha ricordato la mancanza di futuro per la pista di Cesana, che già l’aveva portata “ad essere abbandonata a soli sei anni” dai Giochi deldi euro. “Negli ultimi anni il Cio è stato molto chiaro sul fatto che non si dovrebbe costruire alcuna sede permanente senza un piano di ‘legacy’ fattibile. – è la motivazione – Con una fase così avanzata devono essere prese in considerazione solo le piste esistenti e già operative

